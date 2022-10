Atlanta prolonge De’Andre Hunter pour 95 millions de dollars

Prolongation au « buzzer » comme le dit Adrian Wojnarowski. Selon ce dernier, ainsi que The Athletic, De’Andre Hunter et les Hawks ont convenu d’une prolongation de contrat sur quatre ans, à hauteur de 95 millions de dollars, soit un salaire annuel moyen de 24 millions de dollars. Les deux parties avaient jusqu’à 18 heures (00h00 en France), ce lundi, pour trouver un accord. The Athletic précise que 90 millions de dollars sont garantis.

Une belle récompense pour le joueur de 24 ans qui n’a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée dans la ligue. L’an dernier, l’ailier avait tourné à 13 points par match, une moyenne en légère baisse par rapport à la saison précédente, mais où il n’avait disputé qu’une vingtaine de matchs.

Il s’est toutefois fait remarquer en signant son meilleur pourcentage de réussite en carrière à 3-points (38%) et en terminant surtout meilleur marqueur de sa formation, lors de la série de playoffs perdue face au Heat avec 21 points de moyenne. ESPN rappelle qu’il avait explosé lors du Game 5 éliminatoire avec 35 points et 11 rebonds, devenant le troisième joueur de l’histoire de la franchise à poster un tel double-double en playoffs depuis 50 ans.

4e choix de la Draft 2019, il devient le 11e joueur de cette sélection à signer une prolongation de contrat cet été, en compagnie de Zion Williamson, Ja Morant, RJ Barrett, Darius Garland, Tyler Herro, Brandon Clarke, Nassir Little, Jordan Poole, Keldon Johnson et Kevin Porter Jr.

Les Hawks confirment ainsi leurs envies de continuité autour de leur noyau dur de joueurs, Trae Young, John Collins ou Clint Capela, tous liés au club pour plusieurs années. Et auquel Dejounte Murray doit maintenant s’intégrer. L’ancien Spur et De’Andre Hunter sont censés apporter des garanties défensives au cinq d’Atlanta.