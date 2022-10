North Carolina en opération reconquête

Peuvent-ils le faire une seconde fois ? Comme en 2017, quand leurs ainés avaient remporté le titre universitaire aux dépens de Gonzaga, après avoir perdu en finale contre Villanova la saison précédente, les Tar Heels version 2022/23 peuvent-ils effacer la déception de la finale perdue contre Kansas en mars dernier, en s’offrant une issue plus joyeuse cette saison ?

C’est bien LA question qui entoure le programme de Chapel Hill cette saison.

Car les similitudes avec la troupe de Roy Williams des saisons 2016 et 2017 sont certaines. Le légendaire coach des Tar Heels avait pu compter sur le retour de la plupart de ses cadres, surmotivés par l’envie de se racheter. Le constat est similaire cette année pour Hubert Davis, qui va entrainer un effectif grandement inchangé en comparaison à la saison précédente, et surtout animé par une volonté forte d’aller au bout.

« Cette saison, quand ils ouvrent leurs casiers dans les vestiaires, il y a une photo du Superdome de la Nouvelle-Orléans [où s’est déroulé le Final Four, ndlr]. Pour qu’ils se rappellent du chemin parcouru l’an dernier pour jouer dans cette salle » confiait ainsi Hubert Davis. « Tout le travail abattu, toute la préparation et la sueur à l’entrainement pour en arriver là. Et cette année, on garde la même approche. La seule différence, ce sont les attentes extérieures. L’an passé, personne ne pensait qu’on avait la moindre chance. Cette année, tout le monde le pense. »

La stabilité, l’ingrédient principal pour viser le titre

Et pour aller au bout, dans le championnat universitaire, il est souvent préférable d’avoir un effectif « âgé », composé de joueurs de troisième ou quatrième année, des « juniors » et « seniors » qui ont accumulé de l’expérience.

Les résultats récents le prouvent : Kansas a gagné l’an passé avec à sa tête deux « seniors » (Ochai Agbaji et David McCormack) et un « junior (Christian Braun). Même constat en 2021 avec Baylor et ses deux « juniors », Jared Butler et Davion Mitchell, à la tête de l’attaque. En 2018, Villanova a survolé le championnat et s’est offert le titre avec une triplette de « juniors » confirmés : Jalen Brunson, Eric Paschall et Mikal Bridges.

On pourrait continuer encore et encore, mais cela semble suffisamment clair : avec les retours aux affaires des « juniors » Caleb Love et RJ Davis, et des « seniors » Leaky Black et Armando Bacot, soit quatre des cinq titulaires de la saison passée, les Tar Heels sont « vieux » cette saison, et c’est en grande partie la raison pour laquelle ils occupent la première place du Top 25 de pré-saison de l’Associated Press.

« Cette année, on a l’expérience [du parcours de l’an dernier]. « On sait exactement à quel point c’est complexe d’aller au bout. Et de ce fait, on attaque cette saison avec un niveau de sérieux et de concentration qui est au plus haut » déclarait à ce sujet Caleb Love, à l’occasion du Media Day de la conférence ACC. « Quoi qu’on fasse, que ce soit du cardio, de la musculation ou simplement quand on est à l’entrainement, on sait quel est notre objectif. »

Ne pas se laisser déstabiliser par l’obsession du titre

« Absolument, à 100%. » C’est la réponse d’Armando Bacot, quand on lui demande si la défaite en finale a motivé son retour, ainsi que ceux de Caleb Love, RJ Davis et Leaky Black/ Elle en dit long sur l’état d’esprit des Tar Heels cette saison.

Les « vétérans » de North Carolina, après être passés si près de la consécration ultime la saison passée, n’ont maintenant que le titre en tête. Mais un tel objectif demande une concentration de tous les instants, et la limite avec l’obsession contre-productive de parvenir à accomplir cet objectif est alors fine.

« Il s’agit plutôt de se concentrer sur cette saison, avec pour objectif de gagner le titre, mais sans trop resasser ce qu’il s’est passé l’an dernier. » pensait alors Armando Bacot. « Mais il est évident que ça occupe nos esprits. […] Il n’y a pas un jour qui passe sans qu’on se dise ‘j’ai tellement hâte d’y retourner’. C’est difficile de ne pas y penser. […] Donc on doit faire en sorte de prendre les matches les uns après les autres, sans penser à l’an passé. Et nous sommes prêts, je pense. »