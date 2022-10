Les Grizzlies prolongent leurs jeunes joueurs

Comme d’autres franchises de la ligue, les Grizzlies ont prolongé quelques jeunes joueurs. Les dirigeants ont ainsi activé les options des contrats de Desmond Bane, Ziaire Williams et Santi Aldama pour la saison 2023/2024.

Une décision logique surtout pour les deux premiers. Titulaire à 76 reprises, Bane a explosé la saison passée, avec 18.2 points de moyenne à 43 % de réussite à 3-pts, en devenant un des lieutenants de Ja Morant.

Ziaire Williams, qui est le poulain de Bane, attaquera sa deuxième saison dans quelques jours, après un premier exercice intéressant, terminé avec 8.1 points par match.

Quant à Aldama, sa première expérience dans la ligue fut plus limitée avec 4.1 unités par rencontre, 32 matches joués en NBA et un passage en G-League. Peut-être aura-t-il un rôle plus important dans les semaines à venir puisque Jaren Jackson Jr. va manquer le début de saison.