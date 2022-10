Brandon Ingram ne s’inquiète pas pour la réintégration de Zion Williamson

Rentrée convaincante pour Brandon Ingram. Cette nuit, dans la victoire face aux Hawks (120-111), l’ailier a inscrit 19 points (7/11 aux tirs) en 20 minutes, terminant meilleur marqueur pour son premier match de présaison. L’ailier était gêné ces derniers jours par une blessure à l’orteil.

Physiquement, il dit se sentir bien aujourd’hui. « Sur certains actions, on m’a battu en défense mais je vais le corriger pendant qu’on intensifie nos efforts dans les deux, trois prochains jours. J’ai aimé notre façon de jouer collectivement, en attaque et en défense. On a obtenu des tirs faciles », apprécie le revenant dont l’équipe a shooté à 49% de réussite et généré 33 passes décisives.

Il assure avoir été « impressionné » par Larry Nance Jr, auteur d’un double-double (10 points et 10 rebonds), et par la vitesse d’exécution de ses intérieurs. Fait notable : Zion Williamson, touché à la cheville, n’était pas de la partie.

Pour Brandon Ingram, les derniers jours de préparation, avant la reprise de la saison, vont être « très importants » pour l’équipe. « Et avec le retour de Z. On doit prendre (ces prochains jours) au sérieux. »

L’intérieur découvre en effet une équipe remodelée par rapport à ses dernières sorties. Arrivé en cours de saison dernière, CJ McCollum est désormais aux commandes à l’arrière et son partage de leadership avec Brandon Ingram est désormais établi. À l’entendre, ce dernier ne semble pas inquiet de l’impact potentiel de ce retour sur la complicité naissante entre l’arrière et lui.

« On a tous la même mentalité. On ne va pas chercher à marquer des points mais à gagner des matches. C’est ce qu’on doit avoir en tête en permanence », affiche-t-il. « On est tous des scoreurs d’élite, des passeurs d’élite, on attire beaucoup d’attention de la défense adverse. Mais c’est important pour nous de rendre nos coéquipiers meilleurs, de faire les sacrifies, être meilleurs en défense… C’est ce qui va alimenter tout le monde dans l’équipe. »