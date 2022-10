Sa réputation désormais changée, Andrew Wiggins garde des objectifs élevés

Pendant ses premières saisons à Minnesota et encore durant ses premiers mois à Golden State, Andrew Wiggins souffrait d’une réputation globalement négative. Celle d’un joueur certes extrêmement talentueux mais globalement décevant, et surtout bien trop payé pour ses performances.

L’ancien premier choix de la Draft, en 2014, estime que cette étiquette était surtout celle des journalistes et non des acteurs qui ont évolué avec lui.

« Je n’ai jamais cru à ça », affirme-t-il à NBC Sports. « J’ai l’impression que les joueurs qui ont joué avec moi, qui m’ont côtoyé n’ont jamais prêté attention à ça. Mais dès que les médias vous mettent ça sur le dos, les autres suivent. Je pourrais me défendre, mais ça ne m’intéresse pas. Je joue dur et je laisse les gens parler. »

Néanmoins, avec ses solides prestations la saison dernière, ses playoffs et ses Finals réussis, plus cette bague remportée contre Boston, l’ancien des Wolves a transformé sa réputation. Il s’est imposé comme un joueur précieux, voire essentiel, des Warriors et tout le monde a pu le constater.

« Je vois la différence, c’est clair, à 100%. Les gens sont plus positifs, me soutiennent davantage. J’ai la sensation que la perception autour de moi a changé. On disait que je ne défendais pas, que je ne jouais pas assez durement. Ça fait du bien de montrer certaines choses et d’être performant devant tout le monde. »

Andrew Wiggins n’oublie pas l’importance des Warriors dans ce changement de perception auprès du grand public.

« Ça fonctionne main dans la main : un joueur qui travaille dur et une bonne franchise, ça aide pour réussir. » Et il vise encore les sommets, individuellement et collectivement pour l’exercice 2022/2023. « J’aimerais être à nouveau All-Star, gagner un autre titre et faire partie d’une All-Defensive Team. »