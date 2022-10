Covid-19 : Bradley Beal encore placé en quarantaine

Même si c’est la saison du retour à la normale pour la NBA par rapport au Covid-19, avec des protocoles largement allégés, Bradley Beal est là pour rappeler que le virus n’a pas disparu.

Les Wizards viennent en effet d’annoncer que leur arrière devait respecter « les protocoles de santé et de sécurité » de la ligue au sujet du Covid-19, et donc s’isoler. Selon son coach, Wes Unseld Jr, Bradley Beal a en effet ressenti quelques symptômes « légers » et il a donc fait un premier test, qui s’est révélé positif. Un second test a toutefois été négatif et suivant les résultats des prochains tests, il pourrait revenir assez rapidement.

Néanmoins, celui qui a prolongé aux Wizards cet été pour 215 millions de dollars sur cinq ans va au moins manquer le prochain match face à Charlotte, et peut-être le dernier match de présaison de Washington, face à New York.

Un contretemps de plus pour Bradley Beal, qui avait déjà raté les JO de Tokyo… à cause du Covid-19.