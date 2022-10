Mac McClung passe chez les Sixers

Au retour du Japon, les Warriors ont signé Anthony Lamb et Ty Jerome, et c’est le spectaculaire Mac McClung qui en a fait les frais. Rookie de l’année en G-League en 2022, l’arrière avait quitté les Lakers pour Golden State pour se montrer en summer league, et le voilà qui va connaître sa quatrième équipe en un an.

The Athletic annonce qu’il va rejoindre le camp des Sixers, et ce sera surtout pour intégrer leur équipe de G-League, les Delaware Blue Coats. On ne devrait pas le voir avec l’équipe première cette saison, et il faut se souvenir que l’an passé, il n’était apparu que deux fois en NBA…