La NBA cherche à jouer plus de matches de saison régulière à l’étranger

À chaque match disputé à l’étranger, en saison régulière ou en présaison, Adam Silver doit répondre à des questions sur une expansion de la NBA, mais aussi sur une plus grande internationalisation. Dans le passé, sous David Stern, on avait évoqué la création de franchises en Europe, voire d’une division. L’idée a été oubliée, mais la NBA veut clairement jouer davantage de matches en Europe, au Moyen-Orient ou encore en Amérique du sud.

« C’est quelque chose à laquelle on pense tout le temps » avoue le patron de la NBA à propos du nombre de matches effectués par les équipes en déplacement à l’étranger. « Nous avons un calendrier tellement dense, avec 82 matchs de saison régulière, que le simple fait de jouer un match en Europe, pour tenir compte de l’heure, du voyage et du décalage horaire au retour, a déjà un effet sur le calendrier. »

« Créer des fenêtres dans notre calendrier pour permettre aux équipes de jouer plus de matchs »

Mais, justement, la NBA serait prête à adapter son calendrier en fonction des rencontres à disputer à l’étranger.

« L’une des choses que nous allons commencer à examiner, au fur et à mesure de l’évolution de nos activités et de l’élargissement de notre audience mondiale, c’est la manière avec laquelle nous devrions éventuellement repenser le calendrier de la saison régulière. Nous avons ajouté un tournoi « play-in » pendant la pandémie. Nous envisageons maintenant des tournois à la mi-saison ou en cours de saison. Nous aimerions trouver un moyen, au fur et à mesure que la popularité augmente, de créer des fenêtres dans notre calendrier pour permettre aux équipes de jouer plus de matchs, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde. Nous reconnaissons que l’intérêt est là et, vu la durée de notre saison régulière, nous pourrions créer des occasions de jouer plus de matchs. »