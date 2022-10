Donovan Mitchell plutôt satisfait de sa première avec les Cavs

Pour ses débuts avec les Cavs, Donovan Mitchell a été plutôt bon avec 16 points à 6/9 aux tirs dont 3/4 derrière l’arc, plus 5 passes en 19 minutes de jeu.

Après la défaite sur le fil face à Philly (113-112), l’ancien du Jazz a avoué qu’il n’était pas encore habitué à ses nouvelles couleurs. Il faut dire qu’après n’avoir connu qu’une seule tunique sur ses cinq premières saisons, il doit maintenant s’habituer à un nouveau vestiaire, une nouvelle conférence et de nouvelles ambitions.

« C’est sûr ! Ça ne me semble pas encore réel. Je n’ai pas encore bien réalisé [que j’ai changé d’équipe] », a-t-il réagi sur ESPN. « Aujourd’hui, j’ai pris le temps de prendre conscience de tout ça. C’était un de ces moments où on se dit : ‘Wow, ça y est, on y est !’ Et puis, une fois sur le terrain, c’est du basket. Il y a encore des petites choses qui sont bizarres, un peu différentes. Mais je suis content. Ça prend le bon chemin. »

Encore privés d’Evan Mobley qui est touché à la cheville, les Cavs se sont globalement montrés satisfaits de leur prestation. À l’image d’un Donovan Mitchell qui déborde en ligne de fond pour servir Isaac Okoro sous le cercle pour le panier plus la faute d’Embiid, Cleveland commence à trouver ses repères collectifs.

« J’ai trouvé que son intégration s’est faite naturellement », reprend JB Bickerstaff. « Ils ont bien joué ensemble, le ballon a bien bougé, tout le monde était impliqué. Tant qu’on joue le style de jeu qu’on veut jouer, et qu’on ne se base pas sur un seul joueur mais sur l’équipe, ça ira pour nous. »

L’accent sur le mouvement de ballon

Avant le match, le technicien de Cleveland annonçait la couleur : il ne veut pas d’un fonds de jeu qui consiste à voir se succéder les possessions en isolation, « à ton tour, à mon tour ». Il veut du mouvement, avec et sans ballon. Message reçu jusqu’à présent !

« On a fait beaucoup de bonnes choses. En attaque, on se dit : ‘OK, il gère, mais ce n’est pas pour jouer en isolation’. C’est plutôt : ‘OK, il gère mais pour créer du jeu et faire un décalage' », confirme Donovan Mitchell. « Je l’ai dit dans le vestiaire, on n’a pas appelé le moindre système de toute la première mi-temps, ce qui montre bien notre mouvement de balle. »

De son côté, Darius Garland a apprécié de pouvoir tester sa nouvelle association avec Donovan Mitchell. Le meneur All-Star sent qu’il va pouvoir briller grâce à la menace que représente son nouveau coéquipier, étoilé lui aussi.

« Pour moi, c’était le spacing », confirme Darius Garland. « En sortie de pick & rolls, il y a tellement de menaces sur le côté opposé, et ça rend le jeu beaucoup plus facile. »