Les dernière Finals donnent toujours des cauchemars à Marcus Smart

Un début de saison compliqué, le déclic en janvier puis une ascension ininterrompue jusqu’en playoffs, où Boston a déjoué tous les pronostics pour arriver jusqu’en Finals. L’exercice 2021/22 des Celtics aura été passionnant, même s’il n’y a pas eu la cerise sur le gâteau avec le titre au bout, finalement remporté par les Warriors.

De son côté, Marcus Smart ressasse encore cette fin malheureuse. Le jeu en valait-il la chandelle ? Les C’s auraient-ils pu faire mieux ? A-t-il tout fait pour le mieux ? Autant de questions qui lui coûtent parfois des nuits agitées…

« Je pense que je ne vais jamais arrêter d’y penser. Je vais avoir du mal à dépasser ça. Je l’ai compris, vous voyez, je l’ai accepté. Je n’ai pas vraiment le choix. Mais ce genre de moment ne s’oublie jamais. J’y pense encore aujourd’hui. J’en fais encore des cauchemars », a-t-il déclaré.

Prêt à repartir au combat

Le meneur a d’autant plus de mal à tourner la page que chaque personne qu’il rencontre y va de son petit compliment pour cette belle saison pendant que lui rumine encore la défaite…

« Ça craint d’entendre tous les jours : ‘Bon travail. Vous avez bien travaillé même si vous n’avez pas gagné’. Mec, ne me dis pas que nous avons fait du bon travail. Dis-nous plutôt : ‘Mec, vous avez perdu. Ils vous ont eus’ ».

À 28 ans, il a aussi pu réaliser au cours de sa carrière à quel point il était dur d’en arriver à ce stade. Pour lui comme pour les autres avant lui, il n’y a que le temps qui parviendra à atténuer la douleur, avec pour commencer la perspective d’une nouvelle saison qui se présente.

« Ce qui est super, c’est que j’ai une autre occasion d’y retourner et de réessayer. Nous avons la même équipe avec laquelle nous avons fait la guerre et traversé toutes les épreuves. Et puis nous avons ajouté de superbes éléments. C’est ce qui me donne envie de repartir et de me dire : ‘Je suis prêt pour y retourner’ ».