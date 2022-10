Retour aux sources pour la Jordan Delta 3 Mid « Infrared 23 »

Parmi les nouveaux modèles parus chez Jordan Brand au cours de l’été, la Jordan Delta 3 est restée relativement discrète. La marque semble accélérer le pas pour sa version Mid puisqu’après avoir dévoilé un coloris « automnal », voici une version plus traditionnelle, entre noir, rouge et gris.

Les bandes en daim recouvrant la tige ainsi que le col apparaissent en noir. Les finitions ressortent en rouge, comme sur les logos « Jumpman » présents sur la languette et le talon. La semelle intermédiaire blanche repose sur une semelle extérieure noire.

Annoncée à 160 dollars, la Jordan Delta 3 mid « Infrared 23 » ne dispose pas encore d’une date de sortie officielle.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike LeBron XX Time Machine. Pour ses 20 ans de carrière, la chaussure de King James est plus légère, plus près du sol, plus svelte, ultra-moderne et incroyablement rapide. Elle ne ressemble à aucune autre paire portée par LeBron jusqu’à ce jour Livraison et retour offert.