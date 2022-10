Sortie en même temps que la GT Run et la GT Jump, la Nike Zoom GT Cut 2 est pour l’instant la seule paire de la gamme à avoir bénéficié d’un deuxième modèle. Il faut dire que la première GT Cut a plutôt bien marché. C’est donc tout naturellement que Nike a misé en premier sur cette dernière pour en concevoir une deuxième version.

Déjà déclinée sous pas mal de coloris, voici une nouvelle combinaison assez originale, avec une tige en blanc nacré recouverte de croix en orange et « volt », ce vert « éclair » également présent sur le logo de la languette et une partie de la semelle, complétée par du marron. Le talon, le « Swoosh » et les œillets ressortent pour leur part en bleu marine.

Pas de date de sortie pour l’heure, seulement ces quelques clichés pour patienter.

