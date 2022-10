Julius Randle prêt à courir… et à moins avoir le ballon

30e puis 29e. Depuis que Tom Thibodeau a pris les commandes à New York, c’est la place des Knicks au niveau du rythme, sur les deux dernières saisons. La troupe de « Big Apple » jouait ainsi très lentement (95.9 possessions par match) par rapport aux autres équipes mais c’était peut-être principalement dû aux problèmes à la mène.

Avec l’arrivée de Jalen Brunson, le rythme devrait donc accélérer, et Julius Randle explique avoir perdu du poids dans cette optique, afin de pouvoir suivre le tempo.

« C’est comme ça que le jeu évolue », explique l’ailier fort. « Il y a tellement plus de possessions, de matchs avec beaucoup de points. Donc, c’est juste la façon dont la ligue évolue et un ajustement que tout le monde doit faire. »

Si le rythme des Knicks était si faible, c’est aussi que l’attaque s’appuyait beaucoup sur les isolations de Julius Randle. Un tempo plus élevé, c’est donc moins de ballons pour le All-Star 2021…

« Je veux m’adapter et jouer plus vite, jouer avec et sans ballon », rassure l’ailier fort. « Pour moi, être en bonne forme est toujours le plus important. J’en tire de la fierté. Chaque année, j’essaie de regarder en arrière et de voir comment m’ajuster pour être meilleur, jouer plus vite. Et être efficace. »

« En raison de la force de l’effectif, nous pouvons l’utiliser de différentes manières. Il (Julius Randle) n’a pas toujours besoin d’avoir le ballon. Il peut jouer sans le ballon. »

Selon Tom Thibodeau, son joueur est tout à fait capable de briller dans un rythme plus rapide.

« En ayant entraîné contre lui, l’une des choses qui m’inquiétait, c’était lorsqu’il remontait vite le terrain. Donc si nous pouvons le faire pour qu’il se retrouve face à des gars plus petits, avant que la défense ne soit en place, c’est un gros avantage pour nous. Jouer sans le ballon, le recevoir en mouvement et couper à partir de la tête de raquette. Ce sont des choses qu’il a bien faites dans le passé et que je veux qu’il retrouve ».

Il faudra quand même attendre de voir car le coach avait aussi annoncé au début de la dernière campagne qu’il voulait jouer beaucoup plus vite, avant que son équipe ne ralentisse considérablement la cadence au fur et à mesure de la saison, suite à l’échec de l’expérience Kemba Walker et au manque d’un véritable meneur à la baguette.

Tout repose donc sur l’impact de Jalen Brunson, mais si l’ancien Maverick est au niveau attendu, cela offrira beaucoup d’options à Tom Thibodeau, et donc à Julius Randle.

