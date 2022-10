Comment les Lakers vont-ils rebondir après leur dernière campagne ratée ? Darvin Ham avait jusqu’à présent mis l’accent sur la défense mais, lors du « training camp », le nouveau coach de Los Angeles doit aussi travailler l’attaque. Et alors que l’idée de placer Russell Westbrook comme 6e homme avait été évoquée, sa complémentarité avec LeBron James ayant posé problème, le MVP 2017 semble pourtant devoir garder sa place de titulaire.

À ses côtés, LeBron James donc et Anthony Davis, Kendrick Nunn et Damian Jones complétant le cinq.

Chez les fans, ce groupe de titulaires qui ressort des premiers jours du camp d’entraînement et des premières déclarations de Darvin Ham interroge, tant sur le plan défensif, puisque Anthony Davis est le seul joueur capable de dominer de ce côté du terrain actuellement, que sur le plan offensif, puisqu’il n’y a pas de spécialiste du 3-points.

Los Angeles veut s’appuyer sur les percussions de LeBron James et Russell Westbrook

Mais à entendre Anthony Davis, les Lakers comptent sur l’agressivité de leur « Big Three » pour effacer les doutes, et permettre aux autres membres de l’équipe de briller.

« Je pense que la plus grande différence, c’était que tout le monde essayait d’être altruiste et que maintenant tout le monde est agressif », explique l’intérieur sur la différence par rapport à la saison dernière. « ‘Russ, tu as la balle, vas-y’. ‘Bron, tu as la balle, vas-y’. J’y vais quand je l’ai. Ça vaut pour les autres aussi ».

Même si les blessures n’ont permis au trio Westbrook – James – Davis que de jouer 21 matchs ensemble, leur bilan ensemble n’était pas fameux (11 victoires – 10 défaites). À cause de la crainte de se marcher sur les pieds ?

« Lorsque nous essayons tous d’être altruistes et de partager le jeu, le ballon finit par rester bloqué à l’extérieur et nous nous battons contre l’horloge. Mais quand Russ ou Bron attaquent, ça ouvre le terrain. Quand ils sont agressifs et que les gars doivent aider, ils peuvent ressortir le ballon aux shooteurs » continue ainsi AD.

Darvin Ham assure qu’il y aura aussi des systèmes impliquant les trois membres de son « Big Three ». Il faut dire qu’il semble extrêmement risqué de se reposer principalement sur l’agressivité de LeBron James et Russell Westbrook, sur jeu rapide ou demi-terrain pour relancer l’équipe. Le premier va en effet sur ses 38 ans quand le second semble avoir perdu pas mal d’explosivité, ce qui a fait baisser son efficacité près du cercle et dans la raquette.

« Ces gars sont toujours deux des athlètes les plus incroyables de notre ligue, qui peuvent à la fois dribbler à haut niveau, mais également attaquer la peinture et le cercle à un haut niveau », assure pourtant Darvin Ham.