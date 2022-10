Les gamins des Warriors renversent les Wizards

Pourtant menés de 16 points dans le 4e quart-temps, les Warriors quittent le Japon avec une deuxième victoire en deux matches. À Saitama, les coéquipiers de Stephen Curry (17 points en 16 minutes) s’imposent 104-95 après un quatrième quart-temps à sens unique.

Comme Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins et Kevon Looney n’ont joué qu’en première mi-temps, ce sont les jeunes pousses de l’équipe qui ont fait la différence avec le rookie Patrick Baldwin Jr. et Moses Moody, auteurs de 12 points chacun. Pat Spencer et Mac McClung se sont aussi mis en évidence pour répondre à Kristaps Porzingis (18 points) et Rui Hachimura, qui signe un double-double à 11 points et 10 rebonds.

Comme prévu, Klay Thompson n’a pas joué.