Kelly Olynyk : « Danny Ainge sait ce qu’il fait »

Les playoffs vont commencer à manquer à Kelly Olynyk. Depuis sa participation à l’épopée du Heat jusqu’à la finale NBA de 2020, l’intérieur n’a pas eu l’occasion d’aller au-delà de la saison régulière. Des passages à Houston, puis à Detroit l’an passé ne l’ont pas aidé. Et pas certain que sa nouvelle équipe du Jazz, chez il a été envoyé par les Pistons en échange de Bojan Bogdanovic, lui permette de retrouver ces phases finales.

Dans l’Utah, il retrouve toutefois une figure bien connue de son début de carrière : Danny Ainge. C’est lui qui avait monté un transfert pour récupérer le Canadien lors de la Draft 2013, où il avait été sélectionné à la 13e place par les Mavs. Quelques jours plus tard, il désignait Brad Stevens comme coach, et envoyait surtout Kevin Garnett, Paul Pierce et Jason Terry vers les Nets, signant le début d’une nouvelle ère pour les Celtics : la reconstruction.

« C’est fou parce que lorsque j’ai été drafté par Boston, on était presque dans la même situation avec Danny que celle dans laquelle ils se trouvent maintenant. On a des gars plus âgés avec de l’expérience, on a des jeunes, un tas de choix de draft pour les prochaines années, et on essaie de s’améliorer chaque jour », compare l’intérieur.

Comme il l’a fait à Boston, le dirigeant a décidé de repartir quasiment à zéro en transférant Bojan Bogdanovic donc, après avoir envoyé Rudy Gobert dans le Minnesota, puis Donovan Mitchell vers Cleveland en échange de quantité de tours de Draft. Et comme avec les Celtics à l’époque, il va repartir avec un coach rookie en la personne de Will Hardy. Ce qui ne semble pas du tout effrayer le nouveau venu.

« Je suis content d’être ici, de faire partie de tout ça. J’aime les dirigeants. Je crois qu’ils savent où ils vont et qu’ils ont un plan en place pour y parvenir. Je crois en eux », poursuit le joueur de 31 ans, dont le nouveau coach salue la polyvalence et l’intelligence de jeu.

Aux fans du Jazz qui s’interrogeraient sur la direction prise par leur équipe, le Canadien a un message simple: « Dans toute entreprise, le succès n’arrive pas du jour au lendemain, n’est-ce pas ? Il faut du travail, du temps, des petits éléments de construction. Il (Ainge) sait ce qu’il fait. Il est dedans depuis des décennies. »