Quand Kevin Durant devenait le plus jeune meilleur marqueur de la ligue

Considéré par certains comme le meilleur attaquant de l’histoire, grâce à son mélange inégalé de taille, mobilité, dextérité, shoot et adresse, Kevin Durant (34 ans, en ce 29 septembre) n’a pas mis bien longtemps avant de se faire un nom en NBA et de s’y imposer comme une référence du scoring.

Précoce au possible, il a par exemple été en mesure de boucler une saison à 20 points de moyenne à seulement 19 ans et 200 jours (seul LeBron James a fait mieux, à 19 ans et 106 jours) et une saison à 25 points de moyenne à seulement 20 ans et 198 jours (là encore, seul LeBron James a fait mieux, à 20 ans et 111 jours).

En revanche, « KD » possède un record qu’il sera plutôt difficile de battre et que même « LBJ » n’a pas pu accrocher à son tableau de chasse : celui de plus jeune meilleur marqueur de la ligue. C’était en 2009/10, pour ce qui était seulement sa troisième année en NBA…

Le début de son ascension…

À l’époque, Kevin Durant a effectivement bouclé l’exercice au sommet du classement des meilleures scoreurs, à l’âge de 21 ans et 197 jours. Effaçant des tablettes l’illustre Bob McAdoo, âgé de 22 ans et 182 jours à l’issue de la saison 1973/74 (pour 30.6 points par rencontre).

Une sacrée prouesse de la part de l’ailier du Thunder, d’autant qu’il s’est permis d’afficher une ligne de stats pour le moins solide et complète : 30.1 points de moyenne, à 48% aux tirs, 37% à 3-pts et 90% aux lancers-francs, pour aller avec ses 7.6 rebonds, 2.8 passes décisives, 1.4 interception et 1.0 contre par match…

Pour couronner le tout, avec un franchise player à ce niveau, OKC a rallié les playoffs pour la première fois depuis sa naissance et la disparition des Sonics. Les hommes de Scott Brooks perdront d’ailleurs dès le premier tour (2-4), contre les Lakers d’un autre attaquant de génie : un certain Kobe Bryant…

Quant à Kevin Durant, notons qu’il démarrait à partir de cette campagne 2009/10 sa domination au scoring, puisqu’il remportera deux autres titres de meilleur marqueur de la ligue, en 2010/11 (27.7 points) puis 2011/12 (28.0 points), avant d’en rafler un quatrième en 2013/14 (32.0 points + un trophée de MVP).

Le meilleur de la saison 2009/10 de Kevin Durant