Kawhi Leonard veut rattraper le temps perdu avec les Clippers

« S’ils étaient allés en finale l’année dernière, vous m’auriez vu jouer ! », en rigole Kawhi Leonard. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé puisque ses Clippers n’ont pas passé le stade du « play-in » et l’ailier, victime d’une rupture d’un ligament croisé, a dû faire une croix complète sur la saison.

Le grand blessé retient malgré tout le positif d’une saison également marquée par l’absence prolongée de Paul George. « Cela montre leur nature compétitive, leur état d’esprit, le fait qu’ils n’aient pas voulu abandonner. Ils auraient pu baisser les bras et lâcher la saison, mais sans le ‘play-in’, on aurait atteint les playoffs », rappelle-t-il en référence à la huitième place de son équipe au classement, finalement récupérée par les Pelicans.

Aujourd’hui, l’ancien joueur des Spurs et des Raptors se sent mieux. « Beaucoup plus costaud » même.

Il doit participer au « training camp » de l’équipe et s’évaluer. Voir « comment je me sens, ce que je ne sens pas, si je me déplace correctement. […] On verra comment se déroule la saison », ajoute-t-il en précisant qu’inconsciemment, il tente encore de préserver sa jambe au moment de sauter.

« Ça semble être passé si vite »

Cette saison 2022/23 sera déjà sa quatrième depuis son arrivée conjointe avec Paul George à Los Angeles. « Ça semble être passé si vite, évidemment la première année était celle du Covid. Personne ne savait ce qui allait se passer. […] L’année suivante, on est allé en demi-finale de conférence, je pense, puis je me suis rompu le ligament croisé. En manquant toute la dernière saison, et avec l’année du Covid, le temps est passé plus vite … Mais j’ai l’impression qu’au fil des années, l’équipe s’est progressivement améliorée, alors j’espère qu’on pourra franchir un nouveau cap. C’est tout ce que je peux espérer. C’est notre quatrième année, donc j’espère qu’on aura une chance d’atteindre les demi-finales ou les Finals et essayer de faire quelque chose. »

Le double MVP des Finals salue au passage le recrutement estival de Lawrence Frank. « On a beaucoup d’ailiers talentueux dans l’équipe qui peuvent jouer des deux côtés du terrain, dribbler, shooter, défendre plusieurs postes, et je crois que c’est ce dont on a besoin en ce moment en NBA. »

L’un d’eux est Norman Powell, avec lequel il a évolué lors de sa saison avec les Raptors, terminée avec le titre. « Il a amélioré son ‘scoring’ et son jeu de passes depuis que j’ai joué avec lui. (Robert) Covington est un autre gars qui peut défendre plusieurs positions et étirer le jeu. John (Wall), jouait bien contre nous quand il était à Houston. C’est probablement la dernière fois que je l’ai vu en personne dans un match en direct, à part les entraînements ici. Mais il avait l’air en pleine forme. Mettons tout ça sur le terrain et voyons ce que nous pouvons faire. »