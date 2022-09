Redeem Team : quand Kobe Bryant avait prévenu qu’il allait défoncer Pau Gasol

En attendant la mise en ligne du documentaire, le 7 octobre prochain, Netflix vient de publier un nouvel extrait de « The Redeem Team« . Il est centré sur le premier match entre les Etats-Unis et l’Espagne en phase de poule, et sur l’attitude de Kobe Bryant vis à vis de Pau Gasol. Les deux coéquipiers, qui sortent d’une finale NBA, se retrouvent face à face alors que les deux formations sont invaincues, et Kobe Bryant prévient ses coéquipiers qu’il va défoncer Pau Gasol.

« Kobe nous dit qu’il va donner le ton au match : « Je vais foncer dans son put*** de torse » raconte LeBron James. « Dès la première action du match, je vais lui foncer dedans » confirme Dwyane Wade.

LeBron, Wade ou Melo pensent qu’il blague. « C’est ton coéquipier désormais, tu ne peux pas faire ça » lui dit LeBron. »Il nous dit qu’il sait ce qu’ils vont faire comme premier système et que Pau sera sur le dernier écran, et qu’il va lui foncer dedans« .

« Il m’a foncé dessus pour envoyer un message. Pas uniquement à moi, mais aussi à ses coéquipiers »

Sur les images, on voit effectivement Kobe foncer sur un écran de Pau Gasol. C’est la 4e minute du match, et non la première action, mais ce geste prémédité a marqué toute l’équipe, et bien sûr Gasol lui-même.

« Il m’a foncé dessus pour envoyer un message. Pas uniquement à moi, mais aussi à ses coéquipiers, pour leur dire : « Cela a beau être mon frère. Je joue avec lui. On est proches. Mais il n’y a qu’une chose qui m’intéresse, c’est de gagner. »

Il y a deux ans, quelques semaines après le décès de Kobe Bryant, Pau Gasol avait déjà raconté cette anecdote.

« Il l’a fait délibérément et je suis sûr qu’il y a même pensé avant le match, ou le jour d’avant. En se disant genre ‘À la première occasion, je vais foncer dans le torse de cet enfoiré et le foutre à terre’. »