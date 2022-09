A Houston, quatre jeunes pousses à surveiller

Pour la première fois depuis sa prise de fonction en 2020, Stephen Silas va travailler sereinement. Pas de superstars qui souhaitent partir ou qui exigent d’être titulaires, et il va pouvoir s’appuyer sur un « Fab Four » jeune et talentueux avec Jalen Green et Kevin Porter Jr. sur les arrières, et Alperen Sengun et Jabari Smith Jr. à l’intérieur. Une bonne base pour finaliser cette reconstruction, et il compte d’abord sur la progression du tandem Green-Porter. Pour les deux, le plus dur est passé.

« Je pense que la progression de Jalen Green résume notre saison. Au début de la saison, il avait vraiment du mal. Il se mettait la pression, ne faisait pas ce qu’il avait l’habitude de faire, à savoir marquer des points facilement. Et c’était difficile pour lui » se souvient Silas. « Mais il s’en est sorti. Nous l’avons soutenu et il s’est amélioré lentement mais sûrement au fur et à mesure que la saison avançait et il a fini par très bien jouer en fin de saison. C’est la même chose avec Kevin Porter Jr. Il a commencé la saison en perdant la balle assez souvent, en apprenant à jouer au poste de meneur. Je crois qu’il était en tête de la NBA pour les balles perdues au début de la saison, mais au fur et à mesure que la saison avançait, il a commencé à comprendre. »

« Il se passe quelque chose quand Alperen a la balle dans les mains »

Autre joueur qui a dû s’adapter à un nouveau championnat, une nouvelle équipe, et même une nouvelle langue, c’est Alperen Sengun. Très bon à l’Euro, il s’est vite imposé aux Rockets, et cette deuxième saison devrait lui permettre d’être encore plus efficace.

« Il se passe quelque chose quand il a la balle dans les mains, qu’il soit au poste bas, ou par ses points et ses passes au poste haut. Il crée pour ses coéquipiers. Il fait du bon travail pour aider ses coéquipiers à bien jouer. Mais une partie de ses difficultés était dû au fait qu’en début de saison, personne ne savait comment jouer avec lui, et il ne savait pas comment jouer avec nos gars. Au fur et à mesure que la saison a avancé, il est devenu plus naturel pour les gars de savoir où ses passes allaient arriver, et pour lui de savoir à quel endroit on est censé être plus efficace quand on reçoit la balle. »

Un « two-way player » déjà affirmé

Cette année, c’est donc Jabari Smith Jr qui va se retrouver dans cette position. Moyen lors de la summer league, il sera observé de près et Silas rappelle que c’est en défense qu’il fera la différence.

« C’est un « two-way player » qui fait la différence grâce à son envergure, ses instincts en défense, ses rebonds et sa hargne. C’est un garçon tranquille, qui peut parfois vous tromper. Lorsqu’il entre sur le terrain, il est intense et compétitif, et il prend le dessus, et c’est ce que j’adore. Son tir est très bon, et il pèsera en attaque, que ce soit par sa capacité à feinter le tir puis à pénétrer pour aller au cercle, à utiliser son envergure, ses rebonds offensifs et tout ça. Mais ce n’est pas souvent qu’on récupère un choix élevé dans la Draft en se disant : « Wow, il est vraiment bon des deux côtés du terrain ». Et on voit où il pourrait faire la différence des deux côtés du parquet.«