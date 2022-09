Le Magic ne garde pas Joël Ayayi

Les camps d’entraînement n’ont pas encore débuté que des équipes procèdent déjà à des petites retouches. C’est le cas d’Orlando qui vient de libérer Joël Ayayi.

Passé par les Lakers et les Wizards, le Français n’aura donc pas la possibilité de se battre pour une place dans l’effectif. En revanche, il pourrait jouer en G-League avec leur équipe affiliée, le Lakeland Magic.

Au petit jeu des chaises musicales, ce sont Aleem Ford et Zavier Simpson qui participeront au camp d’Orlando. Le premier est un ailier, et il connaît déjà un peu l’équipe puisqu’il avait disputé cinq matches pendant la vague de Covid. Il avait passé le reste de la saison en G-League où il tournait à 12.5 points et 4.2 rebonds de moyenne.

Quant à Zavier Simpson, il est passé par le Thunder en fin d’année, et cet ancien joueur de Michigan avait profité de la fin de saison en roue libre d’Oklahoma City pour débuter quatre matches.