L’ancien joueur des UCLA Bruins, Jalen Hill, est décédé à l’âge de 22 ans

Jalen Hill. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais l’histoire de cet ailier fort, qui a joué trois ans pour UCLA, en NCAA, de 2018 à 2021, illustre les conséquences tragiques de la pression à laquelle sont soumis les athlètes avant même qu’ils ne rentrent sur le circuit professionnel.

Recruté par les Bruins à sa sortie des lycées en 2017, le basketteur de 2m08 avait ainsi très mal débuté sa carrière universitaire, étant impliqué dans un vol à l’étalage avec ses coéquipiers LiAngelo Ball et Cody Riley en Chine.

Mais contrairement au frère de Lonzo et LaMelo, Jalen Hill n’avait pas quitté la fac californienne, préférant travailler pour corriger sa réputation. Un pari réussi puisqu’il fut ensuite un des hommes de base du nouveau coach, Mick Cronin, afin de relancer le programme. Sauf que l’intérieur était poursuivi par des problèmes d’anxiété et de dépression. Le 30 janvier 2021, il décide ainsi de s’éloigner de l’équipe, et il ne reviendra pas.

« Je me disais : ‘Non, j’ai besoin de faire cette pause' » expliquait-il un peu plus tard, alors que son équipe atteignait le « Final Four » de la March Madness. « C’était une décision difficile à prendre, mais une fois que j’ai su ce que je devais faire, ce n’était pas difficile. Comme si j’avais compris ce qui allait m’aider. »

Dans la foulée, Jalen Hill annonçait carrément la fin de sa carrière de basketteur, le jeune homme assurant être incapable de supporter la pression liée à l’exigence du haut niveau.

Après avoir tourné à 6.5 points et 6.4 rebonds de moyenne à 54.6% de réussite au tir en trois ans à UCLA, l’intérieur semblait retrouver son sourire en s’éloignant du basket. « Maintenant, chaque jour, j’ai l’impression de gagner parce que je suis là » expliquait-il ainsi. « Je suis vivant et mon état mental a énormément changé. »

Malheureusement, sa famille vient d’annoncer son décès, Jalen Hill ayant récemment disparu au Costa Rica.

« La nouvelle du décès de Jalen Hill nous brise le cœur. Nos pensées et nos prières vont à sa famille. Jalen était un jeune homme chaleureux avec un grand sourire qui nous a quitté bien trop tôt » a réagi Mick Cronin.