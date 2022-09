Adam Silver encourage les investissements pour le sport en Afrique

Mardi, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a pris la parole pour rappeler que « l’Afrique est un élément essentiel du commerce mondial et une destination d’investissement majeure. L’Afrique comprend certaines des économies les plus dynamiques au monde. Et l’Afrique a plus – beaucoup plus – à offrir. » En marge de l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York se tient justement une conférence sur les investissements en Afrique, et les organisateurs du Forum Invest Africa estiment que le renforcement des partenariats de l’Afrique avec le reste du monde devrait être une priorité pour les dirigeants mondiaux.

Une ambition que partage Adam Silver, le commissionner de la NBA. Invité à débattre sur le sport en Afrique aux côtés de Dikembe Mutombo, la joueuse Chiney Ogwumike, d’origine nigériane, Pascal Siakam ou encore l’ancien footballeur US Osi Umenyiora et Patrice Motsepe, le président de la CAF, il a mis en avant le potentiel des sportifs africains, rappelant qu’en 2021/22, on dénombrait en NBA 10% de joueurs africains ou d’origine africaine.

« L’Afrique doit cesser d’être en permanence un continent exportateur »

« On va découvrir, former et développer de plus en plus de joueurs de la NBA et de joueuses de la WNBA afin qu’ils et elles puissent évoluer au plus haut niveau » prévient Adam Silver, dont les investissements sont nombreux en Afrique avec la création de la BAL (Basketball African League) mais aussi la généralisation des camps Basketball Without Borders, en partenariat avec la FIBA.

Pour le patron de la NBA, il faut un véritable « retour sur investissement » sur les « milliards de dollars investis » et les discussions ont porté sur l’importance des infrastructures pour permettre aux sportifs africains de rester sur place. Que ce soit en basket, en football ou en athlétisme, l’Afrique cherche à éviter la fuite de ses talents pour que ses championnats gagnent en qualité, et que les investissements soient plus nombreux.

Ce qu’Amadou Fall, le président de la BAL, résume en une phrase : « L’Afrique doit cesser d’être en permanence un continent exportateur« .