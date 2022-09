Puma sort une Nitro Fusion pour RJ Barrett

Sortie durant l’été 2021, la Nitro Fusion est de retour avec un modèle « Players Exclusive » destiné à RJ Barrett, nouvelle égérie de la marque Puma.

Le modèle blanc se distingue par des notes de bleu sur la bande de compression et les finitions de la chaussure droite, par rapport à son passage à Duke avant d’intégrer la NBA, et de rouge sur la chaussure gauche, en hommage à ses racines canadiennes et au drapeau rouge et blanc de son pays.

À ce titre, on trouve également deux feuilles d’érable (une rouge, une bleue) au niveau de la languette, sur laquelle ressort également le numéro 9 du joueur des Knicks. Le modèle est actuellement disponible… dans le principal magasin Puma de la ville de New York, vendu à 130 dollars.

(Via SneakerNews)

—

