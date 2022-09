Kostas Antetokounmpo rejoint les Bulls

Malgré une discrète saison à l’Asvel (4 points et 2 rebonds en 11 minutes de moyenne), et un Eurobasket sans aucun point inscrit en deux matches, Kostas Antetokounmpo a décroché une invitation au camp des Bulls, et selon The Athletic, il va tenter de décrocher un « two-way contract ».

Agé de 24 ans, le petit frère de Giannis a 22 rencontres NBA au compteur avec les Mavericks et les Lakers, et il a d’ailleurs décroché une bague de champion NBA en 2020 aux côtés de LeBron James et Anthony Davis.

Son arrivée à Chicago survient un mois après les commentaires élogieux de Giannis Antetokounmpo au sujet de la franchise de l’Illinois.

Invité à s’exprimer sur une éventuelle envie d’enfiler le maillot des Bulls un jour, le champion NBA 2021 avait lâché : « Je pense que si on pose la question à n’importe quel joueur et qu’il répond non, c’est un menteur. C’est une franchise qui a gagné de nombreux titres et qui a compté dans ses rangs l’un des plus grands joueurs de tous les temps (Michael Jordan), si ce n’est le plus grand. Donc c’est une évidence, tout le monde aimerait jouer pour Chicago. Plus tard, on ne sait jamais, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve mais, pour l’instant, je suis engagé à Milwaukee. »

L’avenir dira si la signature de Kostas est un moyen de draguer le grand frère qui sera free agent en… 2026.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 apparitions en NBA.