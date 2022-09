La Pologne accueillera l’Euro 2025, avec Chypre, la Finlande et la Lettonie

Comme en 2015, 2017 et 2022, la phase de poules de l’EuroBasket 2025 se jouera dans quatre pays différents. Depuis mars, on savait que la Finlande, la Lettonie et Chypre feraient partie des pays hôtes et, aujourd’hui, on a appris que la candidature de la Pologne avait également été retenue. Comme en 1963 et 2009.

Une annonce qui tombe à pic, puisque l’équipe polonaise a réalisé un super parcours cette année (son meilleur depuis 1971), en s’inclinant en demi-finale face à la France. Dimanche, elle pourrait même décrocher la cinquième médaille européenne de son histoire (après 1939, 1963, 1965 et 1967), en cas de victoire contre l’Allemagne dans le match pour la troisième place.

La 42e édition de l’Euro aura lieu en septembre 2025, à des dates qui n’ont pas encore été annoncées. Reste également à déterminer quelle ville polonaise, parmi les six qui y prétendent, accueilleront la compétition en compagnie de Limassol (Chypre), Helsinki (Finlande) et Riga (Lettonie).