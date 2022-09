Sergio Scariolo : « L’Allemagne est la meilleure équipe de l’Euro jusqu’à présent »

Puisque cet Euro 2022 est si imprévisible, difficile de se faire une idée de l’arrivée finale avec les quatre équipes restantes. Une chose est sûre, Sergio Scariolo est déjà très heureux d’avoir atteint ce stade de la compétition avec une formation qui n’avait pas la faveur des pronostics.

« Il y a un sentiment de satisfaction pour ce qui a été fait jusqu’à présent, en étant parmi les quatre meilleures équipes dans un championnat aussi qualitatif et exigeant. En même temps, on est impatients de poursuivre la compétition », affiche l’entraîneur italien, dont les propos dans Gigantes ont été repris par BasketNews.

Après des succès face à la Lituanie en huitième, puis la Finlande en quart, le prochain obstacle espagnol sera allemand. Une redoutable formation emmenée par Dennis Schroder qui se présente également en pleine confiance, à domicile, après sa retentissante victoire face à la Grèce.

Pour Sergio Scariolo, l’Allemagne est d’ailleurs « la meilleure équipe jusqu’à présent, non seulement en raison de sa force de frappe mais aussi dans sa manière de jouer. Ils jouent à domicile, ce qui est un autre facteur important. Ce sera un environnement hostile qui va engendrer beaucoup de pression sur les joueurs et les arbitres. »

La clé en défense

Le sélectionneur s’attend ainsi à une nouvelle grosse bagarre, en sachant que rentrer sur le parquet « à 80%, ce ne sera pas suffisant « . Selon lui, le clé du match sera « la défense individuelle. On ne peut pas les laisser nous entraîner dans la raquette et affirmer leur supériorité physique, car on va passer un très mauvais moment. »

À Willy Hernangomez et Usman Garuba notamment de répondre présent contre les soldats allemands (Johannes Voigtmann, Daniel Theis) alors que l’Espagne ne contre… qu’un tir par rencontre dans cet Euro (seule la Bulgarie a fait pire). Les Espagnols devront également tenter de ralentir la principale menace d’en face, Dennis Schroder, qui brille d’abord par sa vitesse en pénétration plutôt que par son tir extérieur.

Le meneur (20 points et 7 passes) est à la tête de la meilleure attaque de ce championnat (93.6 points par match) et c’est l’un des cinq Allemands à tourner à 11 points de moyenne ou plus. « C’est dommage que nous n’ayons pas Pau (Gasol) pour marquer 40 points ! », en sourit Rudy Fernandez, décisif face à la Finlande (11 points et 5 interceptions), en référence à la demi-finale de l’Euro 2015, où l’Espagne avait fait tomber la France à Lille.

Le capitaine espagnol estime que sa formation « mérite cette chance car elle travaille avec humilité. Ce serait une récompense incroyable d’obtenir une médaille. On a commencé avec 24 joueurs, presque une équipe de football. Maintenant l’équipe est là et ces gars méritent quelque chose de bien. »