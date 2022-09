Joe Harris à 100% pour la reprise des Nets

C’était l’un des grands absents de la dernière de campagne de playoffs des Nets, voire même de la saison. Joe Harris avait carrément dû quitter ses partenaires dès la mi-novembre pour soigner sa cheville gauche. Aujourd’hui, le spécialiste du shoot de l’équipe va mieux. Beaucoup mieux même à entendre son agent Mark Bartelstein, interrogé par le New York Post.

« Il va très bien, il est à 100%. Oui, il est en pleine forme et prêt à y aller, c’est sûr », énumère celui qui travaille également auprès de Bradley Beal, Michael Porter, Gordon Hayward ou Kyle Lowry.

Pour mémoire, l’ailier avait été opéré fin novembre et devait initialement revenir après quatre à huit semaines. Mais, à l’instar de la campagne ratée des Nets, son rétablissement ne s’est pas déroulé comme prévu. Il avait dû subir une seconde intervention chirurgicale et ainsi se contenter de 14 petites apparitions avec son équipe. Brooklyn affichait un bilan de 10 victoires pour 4 défaites au moment de sa blessure.

Joe Harris et Seth Curry, sacré duo de shooteurs

Son retour auprès de Kevin Durant et Kyrie Irving devrait faire le plus grand bien au groupe. On rappelle qu’en 2021, le joueur de 31 ans affichait le plus gros volume de tirs à 3-points et le meilleur pourcentage de son équipe, et même de la ligue, avec un excellent 47.5% de réussite. Avec Seth Curry et lui, les New-Yorkais disposent de deux des meilleurs snipers de la ligue. Les deux hommes n’ont pas encore eu l’occasion d’évoluer ensemble.

Arrivé en 2016, quelques semaines après la prise de poste du GM Sean Marks, Joe Harris est le joueur le plus « ancien » de l’équipe.

« Je sais que c’est quelqu’un qu’ils apprécient au plus haut niveau. Il n’y a aucun doute là-dessus », juge Mark Bartelstein, dont le joueur a été évoqué dans les rumeurs de transfert autour de Kyrie Irving vers les Lakers.