Vingt ans après les Sparks, la WNBA attend toujours un doublé

Été 2002. Los Angeles est sur le toit du basket américain. Les Lakers viennent de réaliser le triplé en NBA, les Sparks le doublé en WNBA. De véritables exploits puisque depuis cette date, plus aucun triplé n’a été réalisé en NBA, ni de doublé en WNBA.

Cette année, le Chicago Sky a échoué pour garder sa couronne et alors qu’en NBA, depuis vingt ans, trois franchises ont réussi le « back-to-back » (les Lakers en 2009-2010, puis le Heat en 2012-2013, enfin les Warriors en 2017-2018), aucune en WNBA n’y parvient.

« Gagner un premier titre est dur, mais remporter le second est encore plus difficile », avait annoncé Michael Cooper à ses joueuses de Los Angleles avant le début de saison 2002. « Pour réaliser le doublé, il faut prendre conscience qu’on a une cible dans le dos. Tout le monde va jouer son meilleur match chaque soir contre nous, donc on ne peut pas avoir d’absences. »

Sur les deux dernières décennies, six équipes ont été très proches de faire ce doublé, en jouant les Finals la saison après le titre. Toutes ont été finalement battues. Comment expliquer un tel constat ?

« C’est dur car les équipes sont très fortes et celles qui n’ont pas gagné le titre ont très faim », avance James Wade, le coach de Chicago, dans les colonnes de The Andscape. « Il faut toujours être à son meilleur niveau. Je suis fier de la manière avec laquelle on a défendu notre titre. On a échoué de peu. On ne peut pas toujours gagner. »

« On a réalisé quelque chose d’incroyable »

En 2006, les Sacramento Monarchs, en menant 2-1, sont à une victoire du doublé contre le Detroit Shock. Mais Nicole Powell et ses coéquipiers prennent une gifle dans le Game 4 (une défaite de vingt points) et s’inclinent encore dans la dernière manche.

Que de regrets… « Malheureusement, c’est toujours une cicatrice », assure Nicole Powell. « C’est tellement difficile de gagner un second titre de suite. »

C’était déjà remarquable en 2002 pour les Sparks, mais comme deux décennies après, personne n’a imité la franchise de Los Angeles (sans oublier Houston, qui a remporté les quatre premiers titres de l’histoire de la ligue, entre 1997 et 2000), ce doublé prend une nouvelle dimension pour les actrices de l’époque.

« Je sais pas si, sur l’instant, on s’est rendu compte que c’était unique. Maintenant qu’on a vingt ans de recul et que c’est la dernière fois que c’est arrivé, on voit qu’on a réalisé quelque chose d’incroyable », commence DeLisha Milton-Jones. « Sur le moment, on ne pense pas à la difficulté de la chose », confirme et conclut Tamecka Dixon. « En y repensant, c’est énorme car ça reste unique depuis. »