Le patron des Kings viserait l’Inter Milan

Alors que Drake et LeBron James devraient devenir actionnaires minoritaires du Milan AC, on apprend que l’Inter Milan pourrait être racheté par Vivek Ranadive, l’actuel propriétaire des Kings, et ancien actionnaire des Warriors.

Selon Tuttosport, le fondateur de TIBCO Software était déjà impliqué dans le rachat du Milan AC par RedBird Capital, et il envisage de faire une proposition pour s’offrir les Nerazzurri. La mise à prix serait de 1.2 milliard de dollars !

Pour le moment, les actuels propriétaires de l’Inter, Suning, répètent qu’ils cherchent à trouver des partenaires plutôt qu’un racheteur, mais leur incapacité à rembourser un emprunt de 275 millions de dollars pourrait les contraindre à vendre.

Champion d’Italie en 2021, le club de Romelu Lukaku a gagné 19 « scudetto » et 3 Ligues des Champions.