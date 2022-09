Avec le « Curt Gowdy Award », Walt Frazier est à nouveau mis à l’honneur par le Hall of Fame

Quelques heures avant la grande soirée du samedi, durant laquelle George Karl, Tim Hardaway ou encore Manu Ginobili vont rejoindre le panthéon du basket, Walt Frazier va marquer l’histoire de la balle orange à sa manière.

L’ancien chef d’orchestre des Knicks, intronisé au Hall of Fame en 1987 comme joueur, va en effet être à nouveau honoré par le panthéon du basket. Cette fois, ce sera en tant que personnalité des médias, puisque « Clyde » a remporté un « Curt Gowdy Award », nommé après la légende du commentaire sportif américain Curtis Gowdy, qui récompense chaque année plusieurs personnes liées au monde des médias, pour la télévision et pour la presse.

Parmi les gagnants célèbres de ce « Curt Gowdy Award », il y a notamment les journalistes Sam Smith et Marc Stein en 2012 et 2019, pour leurs contributions respectives dans le Chicago Tribune et le New York Times, mais aussi Doris Burke en 2018, pour son immense carrière aux commentaires des matches NBA, sur ABC et ESPN.

« Ce qui rendait Walt spécial comme joueur, c’était sa créativité sur le parquet. Au micro, c’est la même chose » a déclaré Gus Johnson, ancien collègue de Walt Frazier aux commentaires des matches des Knicks. « Il est devenu un poète au micro, j’utilise encore certaines de ses phrases les pus mythiques. Malgré les nombreuses années de défaites, il a rendu l’expérience géniale. »

Des propos qui corroborent ceux de Mike Breen, vainqueur du « Curt Gowdy Award » en 2020, actuel collègue de Walt Frazier avec lequel il forme depuis 1999 un duo mythique, aux commentaires des matches des Knicks.

« Quand Walt était un joueur, il a gagné sa place au Hall of Fame car il travaillait dur. C’est la même chose en tant que commentateur. Il ne se contente pas d’improviser. Il rend fun le fait de regarder un match des Knicks. Et en plus, je ne connais personne qui peut sortir de telles phrases, avec toutes les rimes. […] Je pense qu’il est meilleur qu’il n’a jamais été actuellement. C’est bien plus que son vocabulaire » a-t-il conclu.