Luka Doncic soutient Evan Fournier sur les back-to-back

Après avoir affronté la Lituanie samedi et la Hongrie le lendemain, Evan Fournier a livré son mécontentement face à ces back-to-back. Le Français est certes un habitué de ce rythme avec le calendrier NBA si soutenu, mais il considère qu’enchaîner les rencontres à l’Euro est plus difficile.

« On a moins de matches ici, mais chaque match a plus d’importance », analysait l’arrière des Knicks. « De la première minute à la dernière action, ça se donne vraiment à fond. Ce serait formidable si la FIBA changeait cela pour nous permettre d’avoir plus de repos entre les matches. »

Des commentaires qui sont arrivés aux oreilles de Luka Doncic. Le Slovène a donné raison à Evan Fournier sur cette question du calendrier du premier tour de la compétition européenne.

« On joue quatre matches en cinq jours », constate la star de Dallas, interrogé par Eurohoops. « On a joué deux rencontres en 24 heures. Donc oui, ça devrait changer. Tout le monde manque de repos et c’est un problème car les blessures arrivent ensuite. Et les franchises ne seront alors pas contentes. Je suis d’accord avec lui, c’est toujours mieux d’avoir plus de repos. »

Les deux joueurs sont en plus bien placés pour en parler puisqu’ils sont dans le « groupe de la mort » et vont se retrouver mercredi pour le dernier match de la première phase. Même si, rappelons-le, quoi qu’il arrive, les Bleus sont déjà qualifiés.

« Ce groupe est incroyable », poursuit Luka Doncic. « Les six équipes sont très compétitives et on peut perdre contre n’importe laquelle. Tous les matches sont sympas à regarder pour les fans. »