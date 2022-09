Rudy Gobert : « Donovan Mitchell est l’un des meilleurs jeunes à son poste »

Coéquipiers pendant cinq ans, Rudy Gobert et Donovan Mitchell ne se croiseront plus que deux fois par an. Tel en a décidé Danny Ainge qui a décidé de faire exploser leur duo. Le premier a rejoint les Wolves, tandis que le second va prendre la direction de la côte Est, et plus précisément Cleveland.

Alors que leur relation s’était dégradée au fil des mois, le pivot de l’Equipe de France ne souhaite que le meilleur à son ancien coéquipier.

« Je pense qu’il a un avenir brillant », a répondu Rudy Gobert à Eurohoops. « C’est l’un des meilleurs jeunes à son poste. Il va continuer de s’améliorer. Je pense que c’est une grande opportunité pour lui de simplement intégrer un nouveau système, une nouvelle équipe et de pouvoir montrer ce qu’il peut faire. »

Interrogé sur la stratégie de Danny Ainge, Rudy Gobert n’y trouve rien à redire. Cela fait partie de la vie d’une franchise de reconstruire.

« C’est ce que Danny Ainge a décidé de faire et parfois, il faut explorer toutes les options. C’est ce qu’ils ont fait. Le temps nous dira si c’était bien ou pas. Je pense qu’il a définitivement fait un excellent travail en obtenant le plus d’éléments possibles. »

Cet été, Danny Ainge a ainsi récupéré 9 joueurs et 7 premiers tours de Draft dans des échanges liés aux départs de Rudy Gobert et Donovan Mitchell !