Tim Hardaway défend le… physique de Kyle Lowry

« Rondouillard ». C’est l’adjectif que l’on entend parfois à propos de Kyle Lowry, le meneur du Heat. Depuis toujours, le champion NBA 2019 est un meneur costaud, et avec l’âge, il donne l’impression de s’être enveloppé. Il y a 25 ans, on écrivait la même chose de Tim Hardaway, et ce dernier, lui aussi passé par Miami, tient à défendre Kyle Lowry.

« Je veux que vous écriviez ceci » lance-t-il au Sun-Sentinel. « Kyle Lowry n’est pas gros ! Il n’est pas gros et n’est pas en surpoids. Il porte sous son short des cuissards de footballeurs US, et ça donne l’impression qu’il est plus gros. Mais il est bien plus fin qu’on ne le pense. Je le dis à tout le monde depuis longtemps. Et tout le monde me répond qu’il est en surpoids. Ce gars n’est pas en surpoids. »

« Arrête de tomber tout le temps ! »

En revanche, si Tim Hardaway doit émettre une critique à l’encontre de Kyle Lowry, c’est sa recherche du passage en force et son jeu à risque. « Il faut qu’il arrête de tomber » prévient le futur Hall Of Famer. « C’est pour ça qu’il se blesse. Je vois vous le dire, j’adore Kyle. J’adore ce que Kyle Lowry fait sur un terrain. Je veux juste qu’il arrête de flopper. Il faut qu’il le fasse au minimum. »

Et Tim Hardaway de s’adresser directement à Kyle Lowry, et de marteler son message : « Tu continues de tomber, encore, encore, et tu vas te blesser. Tu vas forcément te blesser, et oui, ça va te sortir de la rotation. Je pense que c’est ça qui lui fait le plus de mal : de flopper et tomber tout le temps. Arrête de tomber tout le temps ! »