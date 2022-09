Jodie Meeks prendra sa retraite à la fin de l’AmeriCup

Des trois leaders qui composent l’effectif de Team USA pour l’AmeriCup avec Norris Cole et Patrick McCaw, c’est peut-être lui qui aurait eu le plus de chances de revoir un jour la NBA.

Malgré ces 35 ans, l’arrière shooteur pourrait encore rendre service sur le tir extérieur, lui qui peut se targuer d’avoir tourné à 37.3% derrière l’arc en carrière dans une ligue où il n’est plus apparu depuis juin 2019.

Jodie Meeks aura donc terminé sa carrière NBA en beauté, sur un titre de champion avec les Raptors, puisqu’après avoir disputé 18 matchs de G-League en 2021/2 et une dernière parenthèse avec Team USA pour l’AmeriCup, il mettra un terme à sa carrière de joueur professionnel.

« Je suis jeune, mais pour le basket, je suis un peu plus vieux », a-t-il déclaré. « Je peux encore bouger, je sens que je peux encore jouer et je suis ici à le faire. Ma carrière a donc été bonne et cette AmeriCup sera la cerise sur le gâteau ».

Une transition en douceur

L’arrière vétéran a en effet l’occasion de bien finir avec cette première sélection pour Team USA et la possibilité de briller en ramenant un titre à son pays.

« On veut toujours avoir une chance de participer aux Jeux olympiques, mais il est évidemment très difficile d’y parvenir aux Etats-Unis, car le niveau de talent est très élevé. C’est super pour moi de participer et ce serait spécial de gagner une médaille d’or ».

Après l’AmeriCup, Jodie Meeks va très vite rebondir puisqu’il a été engagé comme assistant coach de Ryan Pannone au Birmingham Squadron, l’équipe de G-League des Pelicans de New Orleans. Avec son profil de pur shooteur, il espère pouvoir transmettre ses connaissances et son expérience à la jeune génération.

« Il est clair que tu veux jouer le plus longtemps possible, mais quand c’est terminé, c’est difficile d’arrêter d’un coup. Tu vas donc vouloir rester dans le milieu, que ce soit à la radio, à la télé, en tant qu’entraîneur ou au front office. Mais j’ai senti que le coaching était mon truc parce que je pense avoir beaucoup à donner à la jeune génération sur l’aspect mental du basket, le tir, les couvertures défensives, tous ces types de choses ».

Battu face au Mexique en match d’ouverture de l’Americup (73-67), Team USA affronte le Venezuela aujourd’hui (18h40 heure française).