NCAA | Sean Miller renforce encore la promotion 2023 de Xavier

De retour sur le banc de la fac’ de Xavier (Cincinnati, Ohio) en mars dernier, plus de dix ans après son départ pour la fac’ d’Arizona, Sean Miller ne chôme pas ces dernières semaines pour placer les Musketeers dans les meilleurs dispositions possibles pour l’avenir.

Le tacticien s’est particulièrement concentré sur la promotion 2023, puisqu’il a enchainé trois recrutements importants dans cette promotion en l’espace d’un mois à peine.

Il y a d’abord eu le petit mais explosif meneur Trey Green au début du mois dernier, qui sortait d’un très bon tournoi Peach Jam en juillet. Puis, au cours de la semaine écoulée, il y a ensuite eu l’arrière Reid Ducharme (photo) et l’ailier Daylin Swain. Deux joueurs, comme leur futur coéquipier Trey Green, qui ne sont pas projetés comme des « one-and-done », et qui devraient donc évoluer plusieurs saisons dans l’Ohio, offrant à Sean Miller un projet à plutôt long terme dans cette promotion.

Le premier est donc un arrière, classé au 84e rang des meilleurs lycéens de sa promotion par ESPN. Arrière de grande taille (1m98), il se déplace très bien loin du ballon et possède une mécanique de tir compacte et fluide. Un « shooting guard » par excellence, en somme. Lors du tournoi Peach Jam du mois de juillet, il avait compilé des bonnes moyennes de 21.6 points, 4.3 rebonds et 2.6 passes par match.

« J’ai choisi Xavier car j’ai ressenti une connexion importante avec le staff, et j’avais le sentiment que c’était le meilleur environnement pour moi. Avec Coach Miller, nous avons les mêmes motivations » a-t-il déclaré.

Le second est un ailier qui dépasse les 2 mètres, classé à la 87e position en 2023. Moins axé sur le tir que son futur coéquipier, il présente en revanche un profil plus « all-around ». Il est l’ailier cet ailier couteau-suisse, si précieux dans le basket actuel.

« Mon choix de m’engager avec Xavier avait beaucoup à faire avec Sean Miller, et ce qu’il construit ici. Ce n’est également pas très loin de la maison » a expliqué le natif de Columbus, dans l’Ohio.

Pas de doute, le retour de Sean Miller fait déjà effet à Xavier.

Crédit photo : Xavier Athletics