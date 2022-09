Le défi des Wizards : tirer le meilleur du trio Beal-Kuzma-Porzingis

Actuellement au Caire dans le cadre du camp organisé par la NBA « Basketball Without Borders » visant à développer la pratique du basket à travers le monde, Wes Unseld Jr. n’a clairement pas chômé depuis le début de l’intersaison.

On ne sait pas s’il sera de passage à l’EuroBasket, mais il passera en revanche au Japon pour la reprise de la pré-saison avec les Wizards et il s’est déjà rendu en Lettonie pour retrouver Kristaps Porzingis.

L’enjeu majeur du training camp

Les restrictions liées aux voyages à cause du Covid-19 sont beaucoup moins contraignantes et Wes Unseld Jr. a voulu en profiter au maximum pour commencer à plancher sur 2022/23 au plus tôt.

« J’ai beaucoup voyagé. Nous avons mis l’accent sur le fait de sortir et de voir les joueurs », a-t-il expliqué. « Nous avons eu des occasions de sortir en tant que staff et les joueurs ont aussi pu se réunir. J’ai vraiment manqué cette fenêtre l’été dernier, pour des raisons évidentes. Je pense que le fait que ces gars aient pu passer du temps ensemble sur et en dehors du parquet, qu’ils aient appris à se connaître et à développer ce degré d’entente va porter ses fruits. On sait tous que tout ça est très important pour mettre en place une culture de la gagne ».

Après l’Euro et avant la reprise des matchs de pré-saison, il y aura un passage tout aussi important, le camp d’entraînement. Pour Wes Unseld Jr, celui-ci aura une importance primordiale puisqu’il lui faudra trouver les meilleurs schémas pour tirer le meilleur de Bradley Beal, Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis, ses trois joueurs majeurs.

« J’espère que ça va faire des merveilles. Quand on les prend individuellement, on sait tous que ce sont de très bons joueurs. Nous les avons vus exceller chacun de leur côté. La combinaison de ces trois-là reste un peu un mystère, mais c’est une grande partie du travail que nous essayons de faire sur cette fin d’été et en septembre. Nous allons faire revenir ces gars, avoir l’occasion de mettre en œuvre certaines choses et voir ce que cela donne. »

Des inconnues et des certitudes

Au-delà de leurs profils respectifs et de leurs qualités individuelles, le mystère résidera aussi dans leur condition physique et la façon de l’optimiser puisque les trois joueurs ont subi des blessures plus ou moins graves, au poignet pour Bradley Beal, au genou pour ses deux acolytes.

Pour ce qui est de Kristaps Porzingis, le voyage de Wes Unseld Jr. en Lettonie avait aussi pour but de rencontrer le sélectionneur Luca Banchi pour essayer de lui piquer quelques astuces afin de faire briller son intérieur.

« C’est une équipe vraiment bien coachée, avec un entraîneur très respecté. Je voulais lui demander son avis sur certaines choses, notamment la façon dont ils utilisent KP », a-t-il glissé.

Même si quelques inconnues demeurent à un mois et demi du coup d’envoi de la saison 2022/23, Wes Unseld Jr pourra s’appuyer sur l’expérience tirée de sa première année en tant que coach principal. Nul doute que lui aussi aura progressé dans son approche et aura appris de ses erreurs.

« On apprend énormément ! Si tu arrêtes d’apprendre, ça veut dire que tu as un problème. Il y a tellement d’imprévus lorsqu’on passe d’assistant à coach principal auxquels on ne pense même pas. Il y aura toujours quelque chose qui va se passer et qui vous mettra à l’épreuve. L’idée est de l’analyser et de réussir à s’en sortir. Mais je me sens plus confiant en ce qui concerne notre situation et la manière dont nous voulons jouer ».