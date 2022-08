Les Pacers voulaient Talen Horton-Tucker

A la surprise générale, les Lakers ont récupéré Pat Beverley la semaine dernière, et pour convaincre le Jazz, la franchise hollywoodienne s’est séparée de Talen Horton-Tucker et Stanley Johnson. Champion NBA en 2020, « THT » n’a que 21 ans, et il ne faut pas l’enterrer trop vite après une saison ratée.

Pour preuve, Hoopshype rapporte que les Pacers étaient intéressés par son profil dans le cadre des discussions avec les Lakers. Indiana était disposé à récupérer la dernière année de contrat de Russell Westbrook, mais les dirigeants voulaient quelques pièces supplémentaires. Outre deux premiers tours de Draft, ils étaient donc intéressés par Talen Horton-Tucker, formé à Iowa State comme… Tyrese Haliburton.

En échange, les Pacers étaient OK pour envoyer Buddy Hield, Myles Turner aux Lakers, mais aussi le contrat de Daniel Theis. Des exigences trop élevées pour les Lakers qui ne souhaitent toujours pas lâcher leurs deux premiers tours de Draft, mais aussi parce qu’ils préféraient conserver Horton-Tucker plutôt que de récupérer Theis.

A l’arrivée, les deux parties ont abandonné les discussions, et les Lakers ont préféré monter un échange avec le Jazz.