Markieff Morris, nouvelle recrue des Nets

A la recherche d’un intérieur, les Nets ont jeté leur dévolu sur Markieff Morris, champion NBA en 2020 avec les Lakers, et donc habitué à jouer le titre mais aussi à jouer les « role player » aux côtés de superstars. Free agent après une saison gâchée par une grosse blessure dans un accrochage avec Nikola Jokic, le frère de Marcus s’est engagé pour un an, sans doute au salaire minimum, et selon The Athletic, il passera sa visite médicale cette semaine.

En concurrence avec les Sixers sur ce dossier, les Nets auront donc attendu de boucler la saga Kevin Durant pour relancer leur recrutement, et ils ont opté pour un joueur d’expérience, dur au mal, et polyvalent. Dans un effectif assez léger sous les panneaux, Morris aura un joli coup à jouer comme doublure de Kevin Durant ou de Ben Simmons puisque l’Australien pourrait débuter au poste 4 dans un rôle de « point forward. »