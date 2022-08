Les Knicks ont pensé à Kevin Durant…

Après avoir loupé les playoffs en 2022, les Knicks se doivent de rebondir, et l’ambition est de se mêler à la course au titre. Pour cela, la direction a arraché Jalen Brunson aux Mavericks, et elle discute depuis plusieurs semaines avec le Jazz pour le transfert de Donovan Mitchell.

Preuve que New York est prêt à tout, The Athletic rapporte que les dirigeants s’étaient renseignés sur Kevin Durant lorsque ce dernier avait fait part de ses envies de partir. « Je pense qu’il y a eu des coups de fils. De ce qu’on m’a dit, les Knicks ont vraiment appelé » révèle Shams Charania. « Mais je pense que les deux parties étaient conscientes que le compte n’y était pas« .

Les Nets n’ont jamais été vendeurs, et ils avaient placé la barre tellement haut que les franchises éventuellement intéressées n’ont pas insisté. Ce même Charania explique ainsi que le Heat n’a même pas d’offre, conscient qu’il faudrait perdre plusieurs joueurs majeurs.