Euro 2022 | Bogdan Bogdanovic voit la Slovénie comme favorite de la compétition

Même s’il est forfait pour l’Eurobasket puisqu’il a été opéré du genou droit en juin, Bogdan Bogdanovic a tout de même donné son avis sur la compétition, en livrant ses favoris.

Alors qui pour succéder à la Slovénie, sacrée en 2017, d’après l’ailier serbe ?

« Je n’ai pas beaucoup regardé les matches de préparation mais les Slovènes sont les grands favoris pour moi », assure-t-il au site Mozzart. « La France et la Lituanie sont toujours difficiles à jouer. L’Eurobasket, c’est très dur. Il n’y a pas de petites équipes et c’est vraiment compliqué de décrocher une médaille. »

Et la Serbie, qui vient de dominer la Grèce en qualifications pour la Coupe du monde 2023, où est-elle placée dans la hiérarchie européenne selon lui ?

« On est favori pour avoir une médaille et j’espère qu’on aura l’or », explique le joueur des Hawks. « Je place énormément d’espoir dans ce groupe. C’est une équipe similaire à celle de la Coupe du monde, il y a de l’énergie, une alchimie. Et tout commence avec Nikola Jokic. On joue un bon et un beau basket, ça me réjouit et le public est ravi. »