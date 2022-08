Les Celtics ont conscience d’avoir une cible dans le dos

Même s’il a plutôt mal débuté, l’an I de l’ère Udoka aura été un franc succès avec une deuxième partie de saison et une campagne de playoffs bouclée par une défaite en six manches en finales NBA face à Golden State.

Pour le coach des Celtics, ce premier épisode n’avait rien d’un « one shot ». Boston veut s’inscrire dans la durée au sommet de la hiérarchie de la ligue et pense avoir tous les ingrédients pour y parvenir. Dans l’immédiat, il s’agira d’abord de répondre à un nouveau statut. Les C’s seront l’équipe à abattre à l’Est.

« Nous sommes chassés maintenant », a-t-il résumé. « C’est le message que nous adressons aux gars. L’année dernière, nous étions l’équipe affamée, plus jeune, qui devait essayer d’accomplir certaines choses et nous sommes arrivés à ce niveau. Mais sachez que nous devons franchir une nouvelle étape et que des équipes vont venir nous chercher avec une cible dans le dos. Ce n’est pas le moment de prendre un départ poussif ».

Le goût amer de la défaite toujours présent

Pour maintenir le niveau d’excellence de son équipe, et peut-être donc essayer d’éviter un nouveau début de saison galère, coach Udoka mise pour sa part sur l’esprit de revanche de ses troupes, après avoir touché leur objectif ultime du doigt.

« Je pense que ça nous donne une motivation supplémentaire, juste de perdre en finale, d’arriver à ce stade et puis de ne pas terminer le boulot », a-t-il ajouté. « Nous avons tous encore un goût amer dans la bouche à ce sujet. Partout où on va, les gens nous félicitent pour notre saison, mais vous savez que vous n’avez pas réussi. Et donc rien que ça, ça devrait motiver tout le monde ».

Les Celtics ont visiblement fait du bon boulot durant l’intersaison en préservant la majorité de leurs cadres tout en y ajoutant Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari. Les bookmakers US placent en tout cas Boston en tête pour le titre de champion 2023.

« C’est le plan », a poursuivi Ime Udoka en rigolant. « Comme je l’ai dit, nous avons fait de grands pas l’année dernière. Nous avons le sentiment d’avoir vraiment amélioré notre roster cette été et solidifié notre banc avec quelques vétérans ».

A cela, le technicien des Celtics ajoute également la cohésion du noyau dur de l’équipe, renforcée par l’épopée de 2022.

« Vous regardez Jayson Tatum, Jaylen Brown, Robert Williams III, ces gars qui sont là depuis toujours mais qui sont encore très jeunes. Et puis vous avez un gars comme Grant Williams, Payton Pritchard et Derrick White qui a été ajouté à notre équipe à la mi-saison… Ces gars-là ont aussi eu un grand rôle, ils nous ont aidés à aller de l’avant. Les apports de Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari sont excellents, je pense que nous sommes meilleurs pour aller au bout. Mais comme je l’ai dit, quand ce sera des matchs de playoffs avec deux équipes qui se connaissent face à face, on sera meilleurs à l’avenir. C’est donc le plan, revenir, et finir le boulot cette fois ».