WNBA – Les Aces d’Iliana Rupert éliminent le Phoenix Mercury

Privé de Diana Taurasi, Skylar Diggins-Smith et bien sûr Brittney Griner, le Mercury est déjà en vacances, balayés par les Aces de Las Vegas. Déjà vainqueurs du premier match, les joueuses de Becky Hammon ont largement dominé la seconde manche, s’imposant 117-80, avec deux records WNBA à la clé : un 10 sur 10 aux tirs pour commencer le match et le plus de paniers à 3-points réussis en une mi-temps.

Emmenées par Chelsea Gray (27 points) et Kelsey Plum (22 points), les Aces ont aussi établi un nouveau record de franchise avec 23 réussites à 3-points. De son côté, Iliana Rupert joue 10 minutes pour 3 points à 1 sur 3 à 3-points.

En demi-finale, au meilleur des cinq matches, les Aces défieront le vainqueur de la série entre le Storm et les Mystics.