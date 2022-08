Jamal Murray conscient qu’il va mettre du temps à retrouver son niveau

Comme Zion Williamson, Ben Simmons ou Kawhi Leonard, Jamal Murray fait partie des joueurs dont on attend avec impatience le retour, pour la saison à venir, après une année blanche. Le meneur de jeu des Nuggets s’est blessé en avril 2021 et a ainsi manqué deux campagnes de playoffs de suite.

Sans lui, Denver a tenu, avec un énorme Nikola Jokic, mais les Nuggets n’ont jamais retrouvé le niveau de la « bulle » en 2020, tant le Canadien est fort et précieux pour ce groupe.

Mais s’il avait suivi un calendrier habituel, pour une rupture d’un ligament croisé, d’un an d’absence, il serait revenu en playoffs lors du printemps, ce qui n’était pas l’idéal. Il a donc ajouté six mois de plus à sa rééducation.

« C’était malin de manquer les playoffs, pour mon genou droit, car maintenant je peux me lancer dans la prochaine saison avec bien plus de confiance », explique-t-il à ESPN. « Même si c’était un défi tout de même. C’est devenu facile car chaque mois je pouvais faire quelque chose de nouveau, en matière de puissance, d’agilité. Je voyais des progrès constants. Même là, je suis en bonne santé, mais je peux encore progresser. »

« Je ne vais peut-être pas sauter aussi haut qu’avant, mais je pense être un meilleur passeur, je vois mieux les choses… »

Après 18 mois loin des parquets, Murray va évidemment connaître, comme Klay Thompson cette saison, des soirées moins abouties que d’autres. Il en est pleinement conscient.

« J’ai déjà accepté que j’allais faire des mauvais matches de temps en temps. Ça ne peut qu’aider ma préparation. Si quelque chose ne fonctionne pas, je peux rapidement m’adapter, sur le moment. Si je shoote mal, je dois aller aux lancers-francs. Si je suis mauvais, je sais que je dois défendre. Je me suis mis en situation de voir ces moments où je ne serais pas capable de faire ce que je veux, ou si je ressens une douleur. »

Quel visage le meneur va-t-il offrir dans les premières semaines de compétition ? Nul ne le sait encore, mais il veut retrouver les terrains pour montrer ses progrès.

« Je suis impatient. Je ne réfléchis pas trop dès qu’il s’agit du basket. Si on veut me laisser shooter, alors d’accord. J’ai confiance en mon jeu. J’ai la sensation de m’être amélioré pendant ces mois à l’infirmerie. Je ne vais peut-être pas sauter aussi haut qu’avant, mais je pense être un meilleur passeur, je vois mieux les choses, mon rythme est meilleur. Je shoote avec plus d’efficacité aussi. »