Shaedon Sharpe autorisé à reprendre le tir à l’entrainement

À l’image de la personnalité de Shaedon Sharpe, la communication des Blazers sur sa blessure a été très discrète ces dernières semaines.

On savait simplement que le 7e choix de la Draft 2022, qui souffrait d’une légère déchirure du labrum de l’épaule gauche, contractée dès le premier match de Summer League de Portland, n’avait pas besoin de passer sur le billard.

Et malgré les maigres informations à ce sujet, on sait désormais que l’arrière a repris l’entrainement, et plus précisément les activités liées au tir. Le club n’a publié aucun communiqué à ce sujet, mais avait posté une vidéo il y a quelques jours, laissant comprendre que le Canadien était de retour.

Après plus d’un an loin du moindre cadre compétitif puis après un faux départ en Summer League, Shaedon Sharpe semble donc enfin prêt à rejouer, et on imagine qu’il sera en tenue pour les premiers matches de pré-saison des Blazers au début du mois d’octobre.