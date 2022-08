Les Bulls confirment la grosse blessure de Justin Lewis

La semaine passée, on apprenait que Justin Lewis s’était blessé au genou à l’entraînement et que les ligaments croisés étaient peut-être touchés. Quelques jours après, les Bulls ont confirmé la blessure de leur rookie.

Dans son communiqué, la franchise annonce que l’ancien de Marquette est touché au « ligament croisé antérieur droit » et qu’il va être opéré dans les prochaines semaines.

Il faudra donc attendre avant de savoir la durée précise de son indisponibilité, mais il semble déjà clair qu’on ne va pas le voir sur les parquets, faire ses premiers pas en NBA, avant au moins plusieurs mois.

Injury Update: Forward Justin Lewis sustained an injury to his right anterior cruciate ligament this past weekend.

He will undergo surgery in the coming weeks and is out indefinitely. pic.twitter.com/RMML2OYB8O

— Chicago Bulls (@chicagobulls) August 16, 2022