Les Bulls vont-ils déjà perdre Justin Lewis ?

Avant même que la saison régulière ne commence, et comme l’an passé, les Bulls sont déjà frappés par les blessures.

On savait déjà que la rééducation de Lonzo Ball, qui a souffert d’une déchirure au ménisque du genou gauche, n’avance pas aussi vite que prévu, et une mauvaise nouvelle de plus vient de frapper la franchise.

NBC Sports nous apprend en effet que Justin Lewis (20 ans) s’est blessé au genou pendant un entraînement. On craint du côté de Chicago que les ligaments croisés soient touchés…

Si c’est confirmé et que la blessure est grave, le début de saison sera assurément manqué quand une bonne partie de l’exercice 2022/23 deviendra compromise pour cet ancien de Marquette (2m01), non-drafté en juin, que les Bulls ont alors signé en « two-way contract ».