En attendant la possible sortie de la Kyrie 9 sur la fin d’année 2022, Nike a dégainé avec les premières images de la Kyrie Flytrap 6, un modèle plus abordable et généralement un peu moins exposé que la chaussure signature du meneur des Nets.

Pour ce premier coloris, ce sont d’ailleurs les couleurs de la franchise de Brooklyn qui ont été mises à l’honneur, avec une tige en mesh, une languette et une semelle intermédiaire noire.

La semelle extérieure, les contours du « Swoosh » et logo du joueur ressortent pour leur part en blanc, tandis que les œillets offrent une touche de gris. L’intérieur d’une des deux virgules apparaît en marbré noir et blanc.

Aucune date de sortie n’a pour l’instant été évoquée.

(Via SneakerNews)

