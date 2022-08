Dario Saric prêt à briller avec la Croatie, à l’approche d’une saison charnière

Euro 2022 — Un an après sa blessure aux ligaments croisés, et alors qu’il sera en fin de contrat à l’été 2023, Dario Saric entend faire bonne figure pour son retour en sélection.

Accompagné notamment de Bojan Bogdanovic (Jazz) et Ivica Zubac (Clippers), Dario Saric sera l’un des tauliers de la Croatie lors du prochain Eurobasket. Une compétition qui s’annonce importante, pour sa première échéance internationale depuis l’Euro 2017.

« L’équipe nationale m’a manqué, c’est toujours un honneur et une fierté de jouer pour la Croatie », confie-t-il à ce propos, en marge d’un entraînement collectif. « Être de retour me procure une sensation fantastique. Après la fin de la saison NBA, je me suis entraîné ici jusqu’à la mi-juillet. Je me préparais pour être le plus en forme possible. Je me sens bien. C’est agréable d’être avec ces joueurs. »

Pour Dario Saric, ce tournoi est d’autant plus symbolique qu’il marquera son retour au jeu, plus d’un an après sa rupture d’un ligament croisé avec les Suns, en pleines Finals NBA. Forcément, l’ailier-fort de 28 ans aura à coeur d’être le plus performant possible, même s’il entend d’abord faire ses preuves sur le terrain, comme ses coéquipiers.

« [J’ai] discuté avec les membres du staff et nous allons augmenter régulièrement ma charge de travail. Tout dépendra de ma présence sur le terrain, de qui mérite [de jouer ou non]. Celui qui travaille le plus doit jouer et je ferai de mon mieux », annonce-t-il ainsi.

Jouer sans se soucier du résultat

Avec ses trois « NBAers », mais aussi Mario Hezonja, la Croatie a fière allure sur le papier et peut espérer jouer les trouble-fêtes à l’Euro 2022.

Le problème, c’est que la sélection de Damir Mulaomerovic peine à briller sur la scène internationale depuis quelques années. À tel point qu’elle ne s’est pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2019, ni pour les Jeux olympiques 2020. Pire : l’équipe est déjà éliminée de la course au Mondial 2023…

Par conséquent, Dario Saric préfère ne pas s’enflammer concernant les attentes des « Kockasti » pour la compétition.

« Avec nos récents résultats et la situation trouble de ces dernières années, il est difficile de s’attendre à quelque chose de grand », note-t-il, réaliste. « Mais nous aurons 12 joueurs prêts à se sacrifier et à se battre. Nous jouerons les matchs les uns après les autres jusqu’à l’Euro et nous essaierons d’être aussi bons que possible. Pour l’instant, c’est difficile de parler d’attentes. »

Une prolongation à Phoenix dans un an ?

Des attentes, Dario Saric en possède néanmoins à titre personnel. Comme il sera free agent non-protégé dans un an, il entend effectivement profiter de cet Eurobasket pour arriver lancé avec les Suns dès octobre, où il envisage de s’inscrire sur la durée…

« Actuellement, le plan est de retourner à Phoenix », avoue-t-il, au sujet de ses souhaits pour l’été 2023. « J’en ai parlé avec le coach, mais on ne peut jamais savoir en NBA. Je ne m’inquiète pas pour ça. J’essaie juste de revenir de ma blessure et je me concentre sur l’équipe nationale. »

Pour rappel, la Croatie se trouvera dans le groupe C lors du prochain Euro, avec l’Italie, la Grèce, la Grande-Bretagne, l’Ukraine et l’Estonie. Si elle se hisse à l’une des quatre premières places, elle franchira le cap de la phase de poules (à Milan), pour ensuite atteindre la phase à élimination directe (à Berlin).