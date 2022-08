La Zoom Freak 4 voit rouge

Nike continue de nous faire saliver avec un nouveau coloris de la Zoom Freak 4, prochaine chaussure signature de Giannis Antetokounmpo, dont la sortie n’est pas encore connue. Le modèle arbore cette fois une tige en rouge et noir, flanquée d’un « Swoosh » inversé de la même couleur, alliant des motifs tigre et reptile.

La semelle intérieure et le contour de la virgule sont en blanc. À noter la présence d’une boussole sur la languette de la chaussure gauche, qui nous désoriente plus qu’autre chose quant à la ligne directrice de cette Zoom Freak 4.

L’ensemble repose sur une semelle extérieure en rouge et noir marbré à l’arrière, et blanche à l’avant.

(Via SneakerNews)

